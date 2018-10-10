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Австрия подсуживает "Северному потоку - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Nord Stream AG
Газопровод возводят быстрыми темпами

"Газпром" активизировал строительство "Северного потока – 2", пользуясь председательством Вены в Европейском союзе. Австрийские власти менее громогласно выступают за российский трубопровод, чем Берлин. Но на самом деле именно Австрия делает все, чтобы проект не был остановлен.

Вена блокирует работу над поправками к газовой директиве, которая должна поставить "Северный поток – 2" в подчинение Третьему энергопакету ЕС, который запрещает поставщику топлива иметь отношение к его транзиту. Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza (GW). В статье указывается, что Европарламент еще весной принял законопроект, который, по сути, лишает "Газпром" власти над эксплуатацией газопровода в Европе. Однако из-за председательствующей в ЕС Австрии этот законопроект до сих пор не утвержден правительствами стран ЕС.

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Тем временем строительство "Северного потока – 2" идет быстрыми темпами. На морском участке Германии прокладкой трубы занимаются уже два специальных корабля. На новом терминале, расположенном на побережье России, приступили к установке оборудования. А канцлер Австрии Себастьян Курц после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе заявил, что "европейские государства, которые вовлечены в этот проект, одобряют его, позитивно оценивают и сообща поддерживают". При этом Курц подчеркнул, что выступает не только от лица Австрии, но говорит за весь Евросоюз.

"Курц ни слова он не сказал о возражениях государств Центральной Европы, которым "Северный поток – 2" угрожает десятилетиями зависимости от российского газа", – возмутилась GW. 

Ранее пресс-секретарь немецкого правительства Мартина Фитц заявила, что в Берлине считают проект "Северный поток – 2" "обоснованным", поэтому выступают в его поддержку.

Николай ВИКТОРОВ
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