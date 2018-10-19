С громким заявлением выступил уходящий с поста замглавы СММ Хуг

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что боевые действия в Донбассе можно остановить в течение одного часа. При этом он не объяснил, как можно такое осуществить. Зато много говорил про военную тяжелую технику идущую из России, о чем свидетельствуют "следы".

По его словам, для полного завершения вооруженного конфликта необходимо гораздо больше времени. В частности, сложной задачей он назвал разминирование территории, на которой воюют постмайданные власти и самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Также Хуг считает, что восстановление разрушенного и возрождение экономики на востоке Украины может растянуться на долгое время.

"Те, кому сейчас по 10 лет, не помнят, какой была жизнь до конфликта. Они знают только насилие, опасную нестабильность, лишения. Возможно, они потеряли близких. Спустя еще 5 лет такой ситуации им будет по 15 лет – и след в их взрослой жизни будет неизгладим... Мы предстанем перед проблемой целого поколения", – заметил он.

По мнению Хуга, миссия наблюдателей ОБСЕ заключается в том, чтобы "не давать оценки фактам, а просто фиксировать их".

Так, швейцарец рассказал, что разговаривал якобы с военнослужащими российской армии, которые находятся в плену у ВСУ.

"Мы видели колонны техники военного образца, которые въезжали на территорию Украины и выезжали. Мы видели следы тяжелой техники, ведущие к неподконтрольному участку границы с Российской Федерацией. Мы разговаривали с людьми в плену у украинских вооруженных сил, которые говорили, что они служили в российских воинских подразделениях, участвовавших в боях, прибывая в Украину в системе ротации", – сообщил он в интервью "Голосу Америки".

Между тем Хуг подчеркнул, что перемирие нарушают обе стороны конфликта, а шаги к его прекращению должны быть "зеркальными". В ответ на замечание, что данная оценка не указывает на то, кто же виноват в конфликте и на ком лежит ответственность, он сказал, что все "черным по белому" написано в отчетах наблюдателей и "каждый может это прочесть".

Хуг покинет должность замглавы СММ ОБСЕ на Украине, где он работал последние четыре с половиной года, 31 октября. Его заменит британский дипломат Марк Этерингтон, работавший в составе миссии под руководством швейцарца.