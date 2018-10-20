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Не хватает мест: убийцу на Украине выгнали из тюрьмы

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Он свободно гулял по городу и ждал "свободного места"

На Украине все плохо не только с финансами, но и с тюрьмами. Замгенпрокурора Незалежной Евгений Енин рассказал, что осужденного за убийство несовершеннолетнего выпустили на свободу из-за нехватки мест в колонии.

По его словам, родственники погибшего встретили преступника, свободно разгуливающего на улице. После этого они обратились в полицию, однако там объяснили это временным обстоятельством.

"Преступник спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремным коридорам, потому что – вдумайтесь! – в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!", – написал Енин в Facebook.

После огласки убийце нашли место в другой колонии страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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