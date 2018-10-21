Из-за жажды наживы офицеры подставляют своих

В Незалежной новый скандал – стремление военнослужащих заработать поистине не знает границ.

На фоне вчерашнего ЧП в Донбассе вскрылась неприятная правда. Напомним, накануне вечером в районе Балки на мине подорвался один из военных. Это произошло в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Мину же ранее установило подразделение 36-й бригады морской пехоты.

Оказалось, что командиры подразделений не передали сменщикам карты и схемы минных полей, хотя обязаны были это сделать. Но здесь у военных, видимо, проснулась жажда наживы. Бесплатно передать документы они отказались, потребовав вознаграждения. Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова пишет Донецкое агентство новостей.

Отметим, что разведчики ДНР и раньше сообщали о том, что украинские силовики подрываются на собственных минах.