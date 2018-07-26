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Из конфликта в Донбассе нашли только один выход

Фото: "Утро"
Миротворцы настаивают на диалоге между самопровозглашенной республикой и украинской столицей

В Берлине состоялась встречи "нормандской четверки". Политдиректора из России, Германии, Франции и Украины в том числе обсуждали ситуацию в Донбассе. В частности, референдум в ДНР.

Однако вопрос повис в воздухе, до конкретики дело не дошло, рассказал заявил замглавы российского МИД Григорий Карасин.

"Мы пояснили, что отсутствие прогресса урегулирования на Донбассе заставляет всех, в том числе нас, думать о каких-то новых формах, новых подходах. В этом смысле нет каких-то запретных, запрещенных способов. Обмен идеями продолжается, это одна из идей, на мой взгляд, она могла бы быть конструктивной, но в детали мы сегодня не вдавались", – цитируют дипломата "РИА Новости".

По его словам, дело не сдвинется с мертвой точки, пока не состоится разговор между самопровозглашенной республикой и украинской столицей.

"Было подчеркнуто, что без налаживания равноправного диалога Киева, украинской власти с представителями Донбасса по всем вопросам — и гуманитарным, и политическим, и экономическим – любые усилия международного сообщества по урегулированию будут тщетны", – подчеркнул замминистра.

Тема миротворческой миссии в Донбассе не закрыта, отметил Карасин. Продолжение следуют. Будущее ДНР планируют обсудить осенью на подобной встрече. 

Об урегулировании конфликта речь шла накануне в Минске. Отмечалось, что с 1 июля, дня объявления перемирия, в Донбассе все спокойно, ни один мирный житель не пострадал. Да и в целом число жертв сократилось вдвое.

Однако, как заявили представители мятежного региона, украинцы игнорируют координацию допмер контроля за соблюдением режима прекращения огня. Москва призвала Киев к благоразумию и потребовала вывода войск из ряда районов, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не раз определяла семидневные передышки.

В конце прошлой недели в МИД Незалежной назвали идею плебисцита в Донбассе коварным планом России, которая таким образом задумала раскол украинского государства. До этого против народного голосования на юго-востоке страны выступили США, сославшись на минские соглашения.

Оксана ПОДТУРКИНА
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