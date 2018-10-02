ОБСЕ разглядели в Донбассе украинские "Буки"

Киев двигает зенитки ближе к России

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил зенитно-ракетные комплексы "Бук", принадлежащие ВСУ в Донбассе. Новость приобретает особенный резонанс, учитывая, что малайзийский "Боинг", предположительно, был сбит в 2014 г. из этого ЗРК.

Как передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу СММ, 28 сентября дрон заснял три ЗРК 9К37 "Бук" на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное. А спустя сутки один из этих ЗРК заметили на грузовике-платформе около этой же станции.

Стоит отметить, что Рубежное расположено рядом с Северодонецком, который находится под контролем ВСУ. Поэтому, скорее всего, Киев перебросил свои ЗРК, оставшиеся на Украине еще с советских времен, поближе к ДНР и ЛНР, а также российской границе. В настоящее время Минобороны Украины часто заявляет о восстановлении национальной системы ПРО и создании новых оперативно-тактических ракетных комплексов. Однако пока приходится довольствоваться устаревшими, но, надо признать, достаточно эффективными советскими системами.