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ОБСЕ разглядели в Донбассе украинские "Буки"

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Savitsky
Киев двигает зенитки ближе к России

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружил зенитно-ракетные комплексы "Бук", принадлежащие ВСУ в Донбассе. Новость приобретает особенный резонанс, учитывая, что малайзийский "Боинг", предположительно, был сбит в 2014 г. из этого ЗРК.

Как передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу СММ, 28 сентября дрон заснял три ЗРК 9К37 "Бук" на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное. А спустя сутки один из этих ЗРК заметили на грузовике-платформе около этой же станции.

Стоит отметить, что Рубежное расположено рядом с Северодонецком, который находится под контролем ВСУ. Поэтому, скорее всего, Киев перебросил свои ЗРК, оставшиеся на Украине еще с советских времен, поближе к ДНР и ЛНР, а также российской границе. В настоящее время Минобороны Украины часто заявляет о восстановлении национальной системы ПРО и создании новых оперативно-тактических ракетных комплексов. Однако пока приходится довольствоваться устаревшими, но, надо признать, достаточно эффективными советскими системами.

Александр ИЛЬИН
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