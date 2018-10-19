Заговор США против "СП-2" поддержат Прибалтика и Украина

Призыв Вашингтона к Европе не пройдет бесследно

Американцы со своим СПГ вряд ли составят существенную конкуренцию РФ на энергетическом рынке, полагают эксперты. Несмотря на то что Вашингтон не раз заявлял об обратном.

По мнению аналитиков, заокеанское государство не станет номером один в этой отрасли по ряду причин. Во-первых, российский газ дешевле. Во-вторых, в дело вмешиваются инфраструктурные ограничения. В-третьих, мешает высокий спрос на голубое топливо в самой Америке, пишет РИА "Новости".

Однако первые лица США и ЕС рьяно борются за снижение доли российского газа в Европе, угрожая последней энергетическим рабством со стороны Москвы в связи со строительством "Северного потока – 2".

Накануне с подобным заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он предупредил, что всех сторонников топливной магистрали ждет энергетическая зависимость.

Не исключено, что поддержат Вашингтон в этом вопросе Украина и Прибалтика, считает руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

"В Европе сильны проамериканские настроения. Польша на этой неделе заключила контракт на поставки СПГ, и это только первая ласточка", – пояснил эксперт в беседе с Nation News.

Он подчеркнул, что европейцам, скорее всего, будет лень строить инфрастуктуру, так что они могут упростить себе задачу и использовать Польшу в качестве газового хаба. Она же, в свою очередь, давно греет мысль о своем превращении в газораспределительный центр.

Ранее слова Уэсса прокомментировали в Совфеде. США давят на Европу, преследуя собственные интересы, заявил сенатор Алексей Пушков.

"СП-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива. Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €10 миллиардов. Начало эксплуатации запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Бытует мнение, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.