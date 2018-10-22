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Всегда был наш: Путин высказался о Севастополе

Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov
Президент расставил точки над i в важном вопросе

Владимир Путин заявил, что юридически Севастополь всегда был частью России.

Президент также назвал незаконной передачу Крыма из состава РСФСР в состав Украины, так как, по его словам, закон требовал, чтобы решение было утверждено Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР, а в действительности оно было принято президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины и утверждено лишь президиумом Верховного Совета СССР. 

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"Про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России", – cообщает пресс-служба Кремля.

Крым стал российским в результате референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Тогда абсолютное большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.

Валентина МАЙОРОВА
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