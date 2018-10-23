Киеву пригрозили судом за ущерб Крыму

Украине придется ответить за длительную "оккупацию" полуострова

Властям Незалежной не следует предъявлять РФ имущественные претензии по поводу Крыма. Потому что в этом случае Москва оставляет за собой право выдвинуть встречный иск к Киеву по поводу нанесенного полуострову ущерба. Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.



По словам сенатора, годы украинского правления нанесли полуострову немалый вред и потому республика может выставить Киеву счет на солидную сумму.

"В настоящий момент Польша и Греция требуют от Германии репарацию. Крым точно так же может выставить счет Киеву за все время нахождения полуострова в составе независимой Украины. На протяжении этого времени Крым фактически разрушался, методично, изо дня в день", – заявил Цеков в интервью РИА ФАН.

Он напомнил, что промышленные и сельскохозяйственные предприятия находились в упадке, "ничего нового не создавалось, побережье фактически растаскивалось, земельные участки распределялись хаотично", вдоль морского берега возводились незаконные сооружения. Кроме того, было закрыто более половины детских садов и домов культуры – эти объекты передавались в частные руки.

"Если посчитать все убытки, которые понес Крым за время нахождения в составе Украины, я думаю, эта сумма составит не $159 миллионов. Потери могут исчисляться суммами, превышающими $1 миллиард. Киеву не следует выдвигать данные претензии. Пусть украинская власть не лелеет подобного рода надежды, в противном случае она может получить иск с нашей стороны", – подчеркнул член совфедовского комитета по международным делам.

Цеков назвал передачу Крыма России справедливой, поскольку после распада Советского Союза "Киев получил независимость, а Россия взяла на себя обязательства по выплате всех долгов СССР".

Заявление сенатора было сделано после того, как Москва обжаловала претензии Киева на сумму $159 млн, которые Украина предъявила в Гаагский трибунал. В эту цифру Незалежная оценила ущерб, который был ей якобы нанесен в связи с присоединением Крымского полуострова к РФ.

В Министерстве юстиции РФ заявили, что наша страна не признает решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, вынесенное 2 мая 2018 года. "Данное решение обжаловано Российской Федерацией 29 августа 2018 г. в Апелляционном суде города Гааги (Королевство Нидерландов)", – приводит РБК заявление Минюста.