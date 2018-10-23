Готовьтесь к худшему: на Крым надвигается шторм

Спасатели прогнозируют увеличение количества ЧП

Штормовое предупреждение распространило управление МЧС России по Крыму – 24 и 25 октября на полуострове возможно возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций.



"В связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона... в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с", – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что есть риск повреждения молниями объектов электроэнергетики и других объектов, не оборудованных громоотводами.

Пониженные участки могут быть подтоплены, а легкие строения – разрушены, возможны также затруднения в работе транспорта.

Крымчан и отдыхающих просят быть внимательными и острожными – не парковаться под деревьями и держаться подальше от слабо укрепленных конструкций.