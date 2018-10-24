Украинские ура-патриоты одержали очередную победу над Россией

Простите, ошиблись. Примерно так отреагировали в итальянской картографической компании Ortelio, на которую накануне ополчились внимательные граждане Незалежной, обнаружившие "неправильную" карту, где Крым изображен как часть Российской Федерации.

"Приносим извинения за неудобства, мы уже подготовили исправленный вариант карты", – ответили в компании на соответствующий запрос РБК.

В Ortelio заявили, что произошедшее всего лишь ошибка, не связанная "с какими-либо политическими убеждениями".

Первым на "ошибку" 23 октября обратил внимание украинский пользователь Алексей Петров, разместивший в Facebook фотографию фрагмента "неправильной" карты. Ура-патриот на языке "страны-агрессора" призвал "непримиримых бандеровцев" из итальянских украинцев "вежливо объяснить на пальцах" представителям картографической фирмы принадлежность полуострова.

Его соратники по соцсети дружно принялись искать контакты компании, чтобы ткнуть итальянцев куда надо пальцами. А еще более внимательные углядели на карте уже декоммунизированные украинские города – Днепропетровск и Кировоград.

Это не первый случай, когда западные издательства "путаются" в принадлежности российского Крыма. Так, в нынешнем январе аналогичный случай приключился во Франции, где в продажу поступили глобусы с изображением Крыма как части России. Их изготовили по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles. Также в январе в одной из школ чешской столицы Праги родитель будущего ученика обратил внимание на карту Европы, на которой была изображена Украина без Крыма. В июне агентство Bloomberg опубликовало в Twitter карту о выборах в государствах с развивающейся экономикой, не уточнив принадлежность полуострова. Затем публикация исчезла из Сети.

