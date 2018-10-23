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Бандеровцы разберутся: в Италии признали Крым российским

Фото: pixabay.com
Украинцы требуют на пальцах разъяснить вольнодумным европейцам, чей на самом деле полуостров

Воинственность украинцев пробудила фотография пользователя соцсети Алексея Петрова, на которой изображена карта мира, выпущенная в Италии. На ней полуостров помечен как территория РФ.

"Есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев (вероятно, имеются ввиду члены запрещенных в РФ украинских националистических организаций)? Нужно некой картографической фирме, вежливо обьяснить на пальцах ЧЕЙ КРЫМ?" – написал пользователь Алексей Петров на русском языке в Facebook (орфография и пунктуация оригинала сохранены). 


Комментаторы поста были настроены пессимистично: "Там вицепремьер ватный, что ты от картографов хочешь?", "в Италии 41 процент за Путина...41 процент, Карл! И не забывайте, ГДЕ зародился фашизм..." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Некоторые предложили напечатать карту Италии без Сицилии, а особо продвинутые считают, что у Рима надо отнять еще и Сардинию с Трентино.

Один из комментаторов остроумно посоветовал Петрову отдать карту в МИД, по-видимому, намекая на то, что вопрос о принадлежности полуострова уже всем ясен, кроме Украины.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 г., когда жители региона абсолютным большинством голосов высказались на референдуме за вхождение в состав России.

Валентина МАЙОРОВА
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