Крым оказался бесхозным

Bloomberg признал полуостров "ничьим"

Карту мира, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине, опубликовало одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей Bloomberg.

На инфографике, иллюстрирующей статью о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой, Россия отмечена темно-серым цветом, Украина – желтым. Крым-же закрашен светло-серым цветом.

Публикация материала вызвала возмущение киевских властей, заявивших о том, что Мининформ страны направит в адрес издания письмо с протестом, пишет издание "Крым.Реалии".

При этом в статье "Развивающиеся рынки теперь сталкиваются с политической перчаткой: Руководство по выборам" агентство дало положительный прогноз о том, что у Киева вырастут шансы на получение нового транша МВФ в случае переизбрания президентом Петра Порошенко.

Власти Украины не впервые возмущены принадлежностью Крыма на картах. В частности, такую реакцию вызывали издание The Times и австралийский демограф Саймон Кустенмахер, опубликовавшие карты с полуостровом в составе России. Да и в самой Незалежной не все определились в этом вопросе, так, накануне Чемпионата мира по футболу, там выпустили календари с картой, на которой Крым был обозначен, как часть РФ.