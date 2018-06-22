Киев боится встречи Вышинского с российским консулом

На Украине завернули прошение журналиста

Власти Незалежной стараются всеми силами воспрепятствовать беседе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с представителями России. В частности, они отказали ему во встрече с российским консулом, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что накануне арестованный Вышинский написал соответствующее прошение, пишет РИА "Новости".

По словам Москальковой, право на посещение в украинских СИЗО россиян пока не предоставлено даже ей. В связи с этим она попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову организовать ей встречу с Вышинским, что не запрещено законом Незалежной.