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Киев боится встречи Вышинского с российским консулом

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На Украине завернули прошение журналиста

Власти Незалежной стараются всеми силами воспрепятствовать беседе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского с представителями России. В частности, они отказали ему во встрече с российским консулом, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что накануне арестованный Вышинский написал соответствующее прошение, пишет РИА "Новости".

По словам Москальковой, право на посещение в украинских СИЗО россиян пока не предоставлено даже ей. В связи с этим она попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову организовать ей встречу с Вышинским, что не запрещено законом Незалежной.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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