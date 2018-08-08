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Савченко требует от Генпрокуратуры гривну

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
продолжениеУкраину признали безнадежным должником
Экс-летчица жаждет компенсации за ложь о себе

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, находящаяся под следствием за терроризм и попытку покушения на органы власти, требует от Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры взыскать через суд 1 гривну в качестве морального ущерба за распространение ведомством недостоверной информации о бывшей военнослужащей ВСУ.

Как сообщают сегодня "Украинские новости", исковое заявление подано в начале августа.

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Савченко просит суд признать недостоверной и унижающей честь и достоинство, а также нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации информацию, которая была обнародована во время судебного заседания 23 марта 2018 г. в Шевченковском районном суде Киева в момент ее ареста.

Экс-наводчица требует опровергнуть распространенные данные, удалить их из интернет-ресурсов и взыскать с ведомства 1 гривну.

Напомним, Савченко объявила бессрочную голодовку 14 июля. Причем это уже не первый протестный акт такого рода. Голодовку она объявляла почти в тот же день, когда ее арестовывали.

Военная прокуратура обвиняет депутата в том, что она якобы готовила покушение на высших руководителей государства. Среди них назывались президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов. Среди обвинений и подготовка​ теракта. Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Все обвинения она отрицает. В середине июля суд продлил ей арест на два месяца.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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