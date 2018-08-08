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Без помощи МВФ Украина не выполнит свои обязательства

Фото: wikipedia.org/Skoropadsky
Незалежная оказалась на краю экономической пропасти

Украина не в состоянии расплатиться по долгам перед Международным валютным фондом без новых западных траншей. С таким удручающим для украинцев признанием выступил депутат Верховной рады Вадим Денисенко.

По его словам, в 2019 г. Незалежную ждет "сложная финансовая ситуация", поскольку Киев обязан будет выплатить фонду более $6,5 миллиардов.

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"Можно ли заплатить МВФ без получения новых траншей? На сегодня это невозможно. Если мы говорим о том, как много сейчас говорят, что дефолт – это проблема для олигархов, – нет, дефолт проблема для всех людей", – заявил депутат в эфире телеканала "Прямой".

Денисенко подчеркнул, что платеж от МВФ "критически важен" для страны, потому что от этого зависит получение кредита от Всемирного банка и макрофинансовая помощь от Евросоюза. Парламентарий считает, что банковская система на Украине "убита", а единственный источник денег для Киева – иностранные кредиторы.

"Поэтому по состоянию на сейчас ищутся эти компромиссы. И думается о том, как правильно сделать так, чтобы, в принципе, выйти из этой патовой ситуации с кредиторами, с одной стороны. С другой стороны – так, чтобы население не пострадало", – добавил Денисенко.

Долг Украины перед МВФ составляет $12,1 миллиарда. Накануне сообщалось, что Международные (золотовалютные) резервы Незалежной по состоянию на 1 августа 2018 г. составили $17,75 млрд, сократившись за июль на 1,3%, или на $229,7 миллиона.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву $17,5 миллиарда. Незалежной с 2015 по 2017 г. четырьмя траншами было выделено более $8 миллиардов. Очередной – пятый – транш постмайданные власти ожидали получить до конца 2017-го, однако до сих пор этого не произошло.

Одна из главных загвоздок состоит в том, что Киеву необходимо выполнить ключевое условие МВФ и крайне непопулярное в самостийной – повысить цены на газ для населения. Власти пока регулярно откладывают принятие этого решения. Однако сделать это все-таки придется.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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