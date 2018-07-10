На Украине назвали самоубийством повышение цен на газ
На Украине осознали, что дальнейшей повышение газовых тарифов для населения чревато катастрофой для страны. Такую мысль выразил депутат Рады Вадим Рабинович.
Он обратил внимание на то, что украинцы платят за природный газ больше в сравнении с остальными жителями европейских стран, если соотнести стоимость энергоресурса и зарплату граждан. Депутат заявил, что после оплаты "коммуналки" у украинцев практически не остается денег на нормальную жизнь.
"Рассказывать, что нам надо еще повышать (тарифы на газ – ред.), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, – это бредятина полная, вранье и убийство страны", – возмутился Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
По мнению депутата, на Украине потребляют какой-то эксклюзивный "экстрадорогой" газ, который не получает больше никто в мире по таким ценам.
Причем газовая проблема – это еще полбеды. Бездарная политика властей может привести еще и к перебоям с водой. В "Киевводоканале" пригрозили ограничением водоснабжения из-за того, что свою деятельность приостанавливает единственное в стране предприятие по изготовлению хлора для обеззараживанию воды.
"У власти находятся экономические тупицы… Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет – не перекреститесь. Ну есть в правительстве хотя бы один не сумасшедший человек", - воскликнул депутат.
Стоит отметить, что повышение газовых тарифов является одним из требований МВФ для предоставления нового кредита.
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