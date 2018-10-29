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НАТО подталкивает Европу к войне

Фото: flickr.com/ganatlguard
Выбранный альянсом курс на конфронтацию вынуждает Москву реагировать

Деятельность НАТО на восточном фланге создает опасную напряженность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Сосредоточение военной силы у российских рубежей возвращает Европу в эпоху холодной войны со всеми вытекающими последствиями.

"Если говорить военным языком, то речь идет о неких военных приготовлениях. Это, конечно, очень тревожно, потому что мы вынуждены на это реагировать и политическим, и военным путем, принимая военно-технические меры предосторожности", – указал Грушко в ходе дискуссии "Будущее НАТО и интересы России".

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По его мнению, проблема в том, что североатлантический блок не нашел поля деятельности после окончания холодной войны, поэтому теперь "своими практическими действиями и военным строительством эту атмосферу воссоздает", приводит РИА "Новости".

Со своей стороны, РФ готова к конструктивному диалогу. Но пока альянс не откажется от линии на конфронтацию, ни о каком возвращении к отношениям в формате Россия-НАТО говорить не приходится, подчеркнул представитель МИД.

Николай ВИКТОРОВ
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