НАТО двинет войска на Россию

Масштабные учения альянса имеют четкую антироссийскую направленность

Министерство иностранных дел РФ заявило протест в связи с проведением крупнейших за последние годы учений западного военно-политического блока в непосредственной близости от наших границ. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте дипломатического ведомства.



"Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность", – заявили в МИДе.

По словам дипломатов, оперативно-тактические учения Объединенных вооруженных сил НАТО Trident Juncture – 2018,которые проводятся на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, проводятся для того, чтобы "проверить на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому "сдерживанию" России в максимально приближенных к нашим климатических условиях".

В заявлении особо отмечается, что в самый последний момент натовский контингент на маневрах вырос до 50 тыс. чел., а к учениям подключились атомный авианосец, а также ударная и амфибийно-десантная группировки Военно-морских сил США. Нашу страну категорически не устраивает, что отдельные элементы Trident Juncture – 2018 пройдут на объектах, расположенных всего в 200 км от российской границы.

"В последние месяцы мы видели множество сообщений о переброске сил и средств стран-членов НАТО в район учений, что скорее напоминало сводки времен военного времени. Естественно, что для оправдания столь сомнительного и провокационного действа натовской стороной наращивается антироссийская информационная кампания. Это негативно влияет на безопасность всех без исключения соседних стран, ведет к осложнению военно-политической обстановки и отнюдь не вписывается в предпринимаемые усилия по выработке новых мер доверия в регионе Балтийского моря", – говорится в заявлении.

Если в НАТО и правду стремятся к деэскалации напряжения между Россией и Западом, то начать альянсу следовало бы с отказа от превращения Северной Европы в один гигантский воинский полигон, считают российские дипломаты.

Натовские учения стартовали 25 октября, они продлятся до 7 ноября. В них будут задействованы 50 тысяч солдат, 250 воздушных средств и 65 морских судов из 31 страны. Контингенты стран НАТО и партнеров альянса отрабатывают навыки проведения оборонительных и наступательных операций на суше, на море и в воздухе, а также в киберпространстве в ходе конфликта "высокой интенсивности" с "сопоставимым противником".

Североатлантический альянс в последнее время регулярно оттачивает военное мастерство на ближних подступах к России. Ранее в этом году НАТО провело учения в Эстонии и Латвии с участием 3 тыс. военнослужащих из 16 стран. А в Польше прошли крупнейшие учения, организованные альянсом с конца холодной войны, в которых были задействованы около 100 тыс. военнослужащих, 5 тыс. автомобилей, 150 самолетов и вертолетов и 45 военных кораблей.

Свои действия НАТО упорно объясняет тем, что хочет обезопасить Европу от военного вторжения со стороны РФ.