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Активность НАТО возмутила российских военных

Фото: flickr.com/7armyjmtc
Альянс подбирается через Прибалтику и Польшу

Военная активность НАТО у границ России выросла до рекордных показателей со времен холодной войны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии, которая проходила в Минске.

По словам главы ведомства, для этого используется миф о российской угрозе, а между тем политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге.

На данный момент НАТО модернизирует прибалтийские военные базы, в частности эстонскую "Эмари", которая теперь сможет принимать больше самолетов. Кроме того, решается вопрос о создании новой базы на территории Польши, а также регулярно проходят учения с участием летчиков ВВС США в странах Европы. При этом пилоты отрабатывают совместные действия против возможной агрессии со стороны России. А накануне даже Финляндия, долгое время остававшаяся в стороне, решила закупить четыре корвета для защиты от РФ.

Россия, в свою очередь, судя по снимкам из космоса, модернизирует военные объекты в Калининградской области, где, в частности, находятся арсеналы с ядерными боеприпасами. Но больше всего беспокоят НАТО комплексы "Искандер" в этом регионе. По данным западных экспертов, удар этими ОТРК соизмерим с бомбардировками НАТО.

Александр ИЛЬИН
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