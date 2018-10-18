Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США на нервах: Россия готовится к ядерной войне в Европе

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Аэродромы и арсеналы приводят в состояние боевой готовности

В США обвиняют Россию в подготовке удара атомным оружием из Калининграда. Американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International опубликовал снимки, на которых видно, что российские военные модернизируют несколько десятков бункеров в районе Приморска.

Еще со времен холодной войны в Калининградской области хранятся ядерные боеприпасы в противовес американским на территории Германии. Полвека назад СССР и США готовились к взаимному обмену ракетами средней дальности из комплексов "Пионер" и "Першинг-2", и похоже, что теперь эти времена возвращаются. Правда, США теперь больше рассчитывают на свои стелсы и бомбы B-61-12, а Россия – на "Искандеры".

По теме

Судя по снимкам, которые были сделаны с 19 июля по 1 октября этого года, около Приморска модернизированы как минимум четыре военных бункера. А по данным CNN, еще 40 зданий для хранения арсенала военные построили с нуля.


Кроме того, работы велись на авиабазе "Чкаловск" к северу от Калининграда. К ней проложили железнодорожные пути, а на аэродроме установили систему посадки по приборам. Ранее в "Чкаловск" вернулись самолеты 72-й авиабазы морской авиации Балтийского флота, которые до этого находились в Черняховске. В частности, Су-27, Су-30СМ и Су-24М.

Что касается Черняховска, где дислоцируется 152-я ракетная бригада, то туда российские военные еще раньше перебросили "Искандеры" и аналогично модернизировали военные объекты. США и командование НАТО регулярно критикуют Россию за переброску "Искандеров" в Калининградскую область. На Западе уверены, что комплексы способны достать до Берлина, а возможно, и дальше.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Второй день кошмара: жертв в Керчи опознали

Трагедия обрастает чудовищными подробностями

Американцев ждет масштабная война

Бойня начнется в следующем году, уверены американские военные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей