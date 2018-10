США на нервах: Россия готовится к ядерной войне в Европе

В США обвиняют Россию в подготовке удара атомным оружием из Калининграда. Американский телеканал CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International опубликовал снимки, на которых видно, что российские военные модернизируют несколько десятков бункеров в районе Приморска.

Еще со времен холодной войны в Калининградской области хранятся ядерные боеприпасы в противовес американским на территории Германии. Полвека назад СССР и США готовились к взаимному обмену ракетами средней дальности из комплексов "Пионер" и "Першинг-2", и похоже, что теперь эти времена возвращаются. Правда, США теперь больше рассчитывают на свои стелсы и бомбы B-61-12, а Россия – на "Искандеры".

Судя по снимкам, которые были сделаны с 19 июля по 1 октября этого года, около Приморска модернизированы как минимум четыре военных бункера. А по данным CNN, еще 40 зданий для хранения арсенала военные построили с нуля.

New satellite imagery shared exclusively with CNN shows Russia appearing to upgrade four of its military installations in Kaliningrad, Russia's strategic outpost on NATO's doorstep. https://t.co/KRdRUTVb39 pic.twitter.com/3qbaS3UEZQ