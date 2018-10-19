F-16 встретились с Су-30СМ в небе Балтики

Самолеты НАТО взлетели с аэродрома в Литве

Истребители F-16 ВВС Бельгии вылетели на сопровождение российских коллег на Су-30СМ в небе Балтики. Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Военный осведомитель". Судя по всему, F-16 взлетели с авиабазы "Шауляй" в Литве, где они базируются. Это не первый случай за последнее время, 6 сентября этого года бельгийские истребители аналогично сопроводили российский Ан-12.