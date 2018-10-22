Финны будут охотиться за русскими подлодками

Хельсинки закупится корветами для противостояния России

На фоне растущего напряжения на Балтике, давний сосед России Финляндия решила существенно укрепить флот на случай войны с Москвой. Ранее страна, не входящая в НАТО, остерегалась подобных шагов, но теперь, на фоне общего противодействия международной политике РФ, Хельсинки, похоже, окончательно принимает сторону Запада и собирается ввести беспрецедентные меры по защите своей 838-мильной границе с РФ.

Как пишет Defense News, финны в рамках программы Squadron 2020 потратят $1,5 млрд на четыре противолодочных корвета-ледокола, оборудованных по последнему слову техники. Исходя из названия программы, закупят корабли, судя по всему, к 2020 году, а полностью перевооружение флота финны планируют завершить после 2025 года.

В настоящее время идут последние приготовления к объявлению тендера на строительство кораблей. Корпусы будут строить на финских верфях, а потенциальные поставщики вооружения и корабельных систем уже известны.

Как заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто, это Saab, Atlas Electronik и Lockheed Martin Canada. Корветы вооружат ракетами класса "поверхность-поверхность", торпедами, морской артиллерией и минами.

По данным СМИ, ВМС Финляндии готовятся поставить на корветы израильские комплексы SMM2020 для противокорабельных "Габриэль". Дальность этих крылатых ракет – 30-60 км. Также рассматриваются варианты покупки французских "Эзосет", норвежских Kongsberg (NSM), американских "Гарпун" и шведских RBS-15 от SAAB.



Что касается торпед, то их собираются купить как раз у SAAB, который уже несколько лет продвигает свои "легкие" AUV62-AT И AUV62-MR. Корветы – это корабли ближней морской зоны, поэтому торпеды с дальностью до 20 км вполне подойдут финнам.

Кстати, SAAB поставит свои торпеды не только для будущих корветов, но и для финских кораблей Hamina, которые планируется вывеси из строя после 2020 года.

Кроме того, финны установят израильские береговые ракетные комплексы SMM2020, наподобие российских "Бастион" и "Бал", только с гораздо меньшей дальностью.



