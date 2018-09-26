Эстония отправляет Финляндию войной на Россию

Прибалтийская республика раскрыла план наступления Москвы на страны НАТО

Россия готовится к военной операции против НАТО. Атаковать планируется с финского архипелага Турку, где РФ уже построила опорные пункты, площадки для посадки вертолетов, бункеры и склады с оружием. Информацию об этом распространила эстонская пресса.

В частности, по данным Postimees, финны пытаются бороться с Россией, чтобы не дать начать военную операцию. Именно для этого на архипелаге была проведена крупная полицейская операция, результате которой было задержано несколько иностранных граждан.

Самое интересное, что полицейская облава на Турку на самом деле была. Только связана она оказалась с выявлением нелегальных фирм, которые путем финансовых махинаций получили несколько миллионов долларов. Об этом отчитались официальные лица Финляндии. Однако эстонцы им не поверили.

"Расследование экономического преступления – лишь предлог для проведения более масштабной операции, – настаивают СМИ Эстонии, поясняя, что в экстренных случаях "полиция имеет право предоставлять информацию, вводящую в заблуждение, чтобы защитить саму операцию", пишет EADaily.

Пресса Таллина публикует целый план, в котором Финляндия задействует паромы Tallink Silja или Viking Line для переброски войск, а прибалты лишаются судоходства в Балтийском море, поскольку оно станет театром военных действий. Сейчас, настаивают эстонские СМИ, Москва и Хельсинки пытаются договориться миром. Для этого в Финляндию отправился российский премьер Дмитрий Медведев. Его переговоры с коллегой Юхой Сипилем намечены на 26 сентября.