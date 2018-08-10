В Финляндии исчезли комары

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Аномальная жара установилась в североевропейской стране. Это повлияло на численность комаров.
В некоторых районах Финляндии температура воздуха повысилась до рекордного для этих мест показателя +33,7°C. И там зудящие кровососы почти исчезли, сообщает BBC.
Причиной стало то, что в таких областях, как Лапландия, пересохли мелкие пруды, где самки москитов откладывают яйца, пояснил доктор Юкки Салмел.
Однако из-за жары стало намного больше слепней, отмечает FlashNord.
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