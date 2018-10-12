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НАТО будет ставить опыты над российским солдатами

Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens/
В ходе крупнейших учений альянс проведет серию тайных экспериментов

Через две недели у российских границ начнутся военные учения НАТО "Единый трезубец" (Trident Juncture, TRJE18), в ходе которых силы военно-политического блока собираются экспериментировать с новыми видами ведения боевых действий. Об этом говорится на сайте командования альянса.

"Учения обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей. Координируя и интегрируя эксперименты организаций и стран НАТО в TRJE18, НАТО стремится обеспечить наилучшие экспериментальные результаты, не подвергая риску задачи учений", – сообщили в организации (цитируется по РИА "Новости").

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Одним из экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами союзников альянса. Ради отработки этого маневра не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для боевых самолетов НАТО.

Очевидно, в альянсе решили искать нестандартные пути для достижения успеха в гипотетическом военном конфликте с Россией. Традиционными методами с нашей армией западные страны справиться не в состоянии.

В НАТО и не скрывают, что учения неспроста проводятся в непосредственной близости от границ РФ. По словам главнокомандующего объединенных сил альянса в Европе Кертиса Скапарротти, маневры должны продемонстрировать возможности блока по сдерживанию агрессии со стороны России.

Учения Trident Juncture станут крупнейшими маневрами НАТО за последние годы. Они пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них примут участие около 50 тыс. военных из 30 стран, среди которых не только члены НАТО, но и партнеры альянса, а также порядка 10 тыс. единиц техники. По словам генерал-лейтенанта норвежских вооруженных сил Руне Якобсена, основной район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тыс. км от российской границы, а воздушные операции – в 500 километрах.

Андрей ФИЛАТОВ
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