НАТО запугает Россию репетицией вторжения

Альянс отработает отражение атаки на одного из своих членов

Военно-политический блок собирается провести на территории Норвегии масштабные учения Trident Juncture, симулирующие отражение нападения на одну из стран альянса. На маневры в качестве наблюдателей приглашена делегация из России.



О направлении в Москву официального приглашения сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Мы пригласили на учения все государства – члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая Россию", – приводит его слова ТАСС.

В заявлении чиновника также говорится, что организация стремится "быть прозрачной и информировать об учениях и военной деятельности". По словам Столтенберга, предстоящие учения станут одними из самых крупных в истории альянса.

"В них будут задействованы около 45 тыс. человек из 31 страны, более 110 летательных аппаратов, 60 кораблей. Сценарии вымышлены, но реалистичны", – отметил он, добавив, что учения позволят укрепить силы альянса, поскольку "они носят оборонительный характер и проходят открыто".

Учения Trident Juncture пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. В них примут участие около 45 тысяч военных и около 10 тыс. единиц техники. Среди участников учений будут военные как из входящих в альянс государств, так и из стран-партнеров, включая Финляндию и Швецию. Маневры станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет. По окончании учений отправка на родину военных и вывоз техники будут проведены до конца декабря.

По словам главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе Кертиса Скапарротти, маневры должны продемонстрировать возможности блока по сдерживанию агрессии со стороны РФ. Такие заявления в последние четыре года звучат с завидной регулярностью, но теперь к ним будет добавлена своеобразная акция устрашения. Приглашая на учения, на которых будет демонстрироваться способность войск НАТО противостоять внешней угрозе, представителей России, которую на Западе считают основным источником этой самой угрозы, руководители альянса хотят показать товар лицом.

Многократные заявления представителей МИД РФ о том, что наша страна не намерена ни на кого нападать, остаются неуслышанными. Ранее глава ведомства Сергей Лавров связал голословные обвинения в адрес Москвы с желанием НАТО разместить военную технику у российских границ.