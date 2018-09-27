Голландцы окоченели на учениях в Скандинавии

Неприятным казусом обернулись "норвежские каникулы" для голландских военнослужащих, которые прибыли в Скандинавию на учения НАТО Trident Juncture. У них банально не оказалось зимней одежды, и они замерзли.

Как пишет газета Aftenposten, командование не подумало о солдатах, отправив в холодную Норвегию в летнем обмундировании. И теперь голландцам придется за свои деньги покупать теплую одежду.

По словам статс-секретаря Минобороны Нидерландов Барбары Виссер, в ведомстве не учли, что в это время года в Скандинавии значительно холоднее, чем в Центральной Европе и Прибалтике. Так, во время осенних учений в Литве солдатам теплая одежда не понадобилась, и военные посчитали, что в Норвегии будет такая же погода.

Виссер великодушно предложила выплатить солдатам компенсацию в размере тысячи евро, так как те "не обязаны покупать одежду для учений за свои деньги".

Маневры НАТО Trident Juncture стартуют 25 октября и продлятся около двух недель. В маневрах примут участие более 40 тысяч военных, 10 тыс. единиц техники, 130 самолетов, вертолетов и БПЛА, а также 70 кораблей из 30 стран. С 1980-х гг. это будут самые крупные военные учения, которые проходили в Норвегии.

Маневры проводятся специально для того, чтобы военнослужащие учились воевать в холодную погоду в условиях сложного рельефа. Именно с этими трудностями, по мнению командования НАТО, придется столкнуться альянсу во время войны с Россией, если она, конечно, начнется.

Летом текущего года США в два раза увеличили свой контингент морских пехотинцев в Норвегии. В последние годы увеличилось число учений в Арктике. Глядя, как Россия восстанавливает советские базы на Севере, НАТО пытается не отставать и постоянно "побряцывает оружем" в Скандинавии и Прибалтике.