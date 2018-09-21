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НАТО усилит группировку в Средиземном море

Фото: wikipedia.org
Немецкий фрегат подбирается к Сирии

Вслед за американскими эсминцами с "Томагавками" в акваторию Средиземного моря, поближе к Сирии идет немецкий фрегат "Аугсбург", вооруженный противокорабельными "Гарпунами".

Корабль уверенно взял курс на восток, чтоб присоединиться к Второй постоянной военно-морской группе НАТО. А состоит она из голландского фрегата "Де Рейтер", канадского "Вилль де Квебек", испанского "Кристобаль Колон", греческого "Элли" и французского "Оверн". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные морские ресурсы,

Все эти корабли, собственно, как и "Аугсбург", современными не назовешь. Немецкий фрегат принадлежит типу "Бремен", разработанному в 70-х годах прошлого века. Но американские ракеты и торпеды делают его достаточно эффективным и по сей день. Кроме того, группировка НАТО взаимодействует с 6-м флотом США, который по своей мощи значительно превосходит даже российскую группировку. Всего, по данным западных наблюдателей, ВМС США обладают 204 ракетами "Томагавк" для потенциального удара по Сирии. У России "Калибров" в этом районе меньше.

Фото: wikipedia.orgПосле того как Трамп сообщил о возможном ракетном ударе по Сирии в связи с готовящейся химической атакой, Россия провела в Средиземном море масштабные морские учения с участием 25 кораблей. Эскадру возглавил ракетный крейсер "Маршал Устинов", вооруженный мощнейшими противокорабельными ракетами П-1000, которые можно оснастить ядерными боеголовками. Также в учениях принимали участие бомбардировщики, истребители и противолодочная авиация.

Александр ИЛЬИН
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