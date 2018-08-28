В альянсе увидели подготовку к масштабному конфликту

Анонсированные Минобороны РФ крупнейшие почти за 40 лет учения не могли остаться не замеченными в НАТО. Тем более, в них принимает участие другой крайне опасный потенциальный противник Штатов – Китай.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта, в НАТО будут пристально следить за маневрами и уже рассматривают приглашение от российских военных. Сами учения в альянсе рассматривают как подготовку к масштабному конфликту, вероятность которого возросла после применения военной силы против соседей – Украины и Грузии. По словам Уайта, каждая страна имеет право тренировать свои вооруженные силы, но только "прозрачно и предсказуемо".

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Тут же напрашивается аналогия с учениями "Запад-2017", когда НАТО обвинили Россию в намеренной занижении численности военнослужащих, которые принимали участие в маневрах. По официальным данным, их было 12 тысяч, в то время как в альянсе насчитали порядка 100 тыс. человек. А некоторые генералы поспешили обвинить Россию в подготовке плацдармов на территории Беларуси с последующей целью ее оккупации. В Минобороны РФ назвали подобные умозаключения полнейшим бредом.

В любом случае, учения "Восток-2018", которые пройдут в сентябре, будут намного более масштабными. Планируется задействовать почти треть миллиона человек. Но вряд ли они вызовут такое беспокойство НАТО, как "Запад-2017", потому что российских и китайских войск и не будет вблизи границ стран альянса. Предстоящие учения – это скорее проверка Восточного военного округа, который в последнее время критиковали за не лучшую, по сравнению с Западным боевую подготовку и оснащение вооружением. А вот отработка совместных действий с народно-освободительной армией Китая Западу точно не понравится, так как по мнению экспертов, армии России и Китая вместе превосходят по мощности американскую.





