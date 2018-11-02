Страдания жителей Донбасса заметили в ОБСЕ

После ухода в отставку представитель европейской миссии дал дельный совет

Если бы все участники Минских соглашений соблюдали договоренности, на Донбассе давно наступил бы мир. Об этом заявил бывший заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг. По его словам, члены миссии каждый день фиксируют нарушения и составляют об этом соответствующие отчеты. Но их, к сожалению, все игнорируют.

"Мы каждый день перечисляем нарушения. Конечно, не все, но то, что мы видим, черным по белому указано в отчетах. Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали на это, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны (линии соприкосновения) не страдали бы от этого постоянного безумия", – заявил Хуг в эфире телеканала NewsOne.

Это интервью европейский чиновник дал накануне отъезда с Украины – срок его полномочий закончился 31 октября. Но даже после отставки Хуг не решился прямо сказать, кто открыто нарушает минские соглашения. В эфире украинского телевидения он лишь дипломатично ответил, что, когда стороны конфликта лишь "показывают друг на друга пальцем", это не способствует урегулированию ситуации.

Вместе с тем накануне стало известно, что Киев отправил к линии разграничения тяжелую артиллерию, несмотря на то что это противоречит минским соглашениям.

Ранее Хуг признал, что на Донбассе нет российских войск. Это заявление представителя ОБСЕ в Киеве подвергли резкой критике, назвав "ущербным" и "неудачным".

С 1 ноября на должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине назначен бывший британский десантник Марк Этерингтон.