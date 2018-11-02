Киев обвинили в сговоре с Москвой

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Москва согласовала с Киевом введение санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц.
"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации украинского президента). Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", – сказал бизнесмен в комментарии УНИАН.
По мнению Коломойского, в "редакционную коллегию" вошли президент Петр Порошенко, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игорь Кононенко и связанный с президентом бизнесмен Макар Пасенюк. "Почтальоном" стал лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук, добавил олигарх.
Коломойский также отметил, что под санкции подпал миллиардер Виктор Пинчук – якобы это произошло из-за ухудшения отношений между ним и украинским президентом.
В четверг, 1 ноября, вступили в силу ограничения, введенные Россией против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Санкции предусматривают блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества лиц, попавших в список. Им также запрещено выводить капиталы из РФ.
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