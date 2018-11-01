Антиукраинские санкции будут скорректированы

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В случае необходимости Минпромторг внесет свои предложения по изменению ответных санкций, введенных в отношении Украины в четверг, 1 ноября.
Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства, именно на министерство промышленности и торговли РФ "возложена обязанность по обеспечению сбалансированности товарных рынков и предотвращению негативного влияния введенных экономических мер на деятельность российских организаций".
Поэтому будет проводиться оперативный мониторинг и при необходимости ведомство скорректирует санкции.
Отмечается, что допускается выдача временных разрешений на проведение определенных операций в адрес отдельных юрлиц, против которых введены ограничения.
"То есть, по сути, в постановление "зашит" механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний", – подчеркнули в Минпромторге.
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