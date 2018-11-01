Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Антиукраинские санкции будут скорректированы

продолжениеПорошенко принял от Кремля госнаграду
Все в интересах российских компаний

В случае необходимости Минпромторг внесет свои предложения по изменению ответных санкций, введенных в отношении Украины в четверг, 1 ноября.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства, именно на министерство промышленности и торговли РФ "возложена обязанность по обеспечению сбалансированности товарных рынков и предотвращению негативного влияния введенных экономических мер на деятельность российских организаций".

По теме

Поэтому будет проводиться оперативный мониторинг и при необходимости ведомство скорректирует санкции.

Отмечается, что допускается выдача временных разрешений на проведение определенных операций в адрес отдельных юрлиц, против которых введены ограничения.

"То есть, по сути, в постановление "зашит" механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний", – подчеркнули в Минпромторге.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Рубль обрушится к Новому году

Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп

Покажите Скрипалей: россияне ринулись в Британию

Туристов одолевает любопытство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей