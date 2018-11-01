Антиукраинские санкции будут скорректированы

Все в интересах российских компаний

В случае необходимости Минпромторг внесет свои предложения по изменению ответных санкций, введенных в отношении Украины в четверг, 1 ноября.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства, именно на министерство промышленности и торговли РФ "возложена обязанность по обеспечению сбалансированности товарных рынков и предотвращению негативного влияния введенных экономических мер на деятельность российских организаций".

Поэтому будет проводиться оперативный мониторинг и при необходимости ведомство скорректирует санкции.

Отмечается, что допускается выдача временных разрешений на проведение определенных операций в адрес отдельных юрлиц, против которых введены ограничения.

"То есть, по сути, в постановление "зашит" механизм предоставления временных изъятий, если это будет необходимо для обеспечения интересов российских компаний", – подчеркнули в Минпромторге.