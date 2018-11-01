Петр Алексеевич горд за попавшего под российский пресс сына Алешу

Президент Незалежной уверяет, что введенные сегодня Россией ответные ограничительные меры в отношении Украины для него не стали неожиданностью. Более того, глава государства принимает их как награду. Об этом Петр Порошенко с усталым лицом заявил в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, приехавшей в Киев проинспектировать поднимающуюся из глубин майдана украинскую экономику.

"Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции, членов украинского правительства", - отметил пан Порошенко, не попавший в звездный реестр санкционников.

Он уверил собравшихся и всех соотечественников, что в его стране "пребывание в этом списке - это как некая государственная награда". Президент считает, что "так воспринимается" нацией.

По его словам, России, вместо того, "чтобы бряцать оружием", необходимо "сделать очень простую вещь – уйти из Украины, отвести свои войска, оружие, восстановить территориальную целостность Украины". И тогда, убежден пан Порошенко, наступит мир и "не потребуется вводить какие-либо санкции".



Ранее в четверг, 1 ноября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому вводятся санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 компаний. В черные списки попали целый ряд министров, депутатов и руководителей силовых ведомств Незалежной. В частности, под санкции угодил старший сын главы государства 33-летний Алексей Порошенко и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.