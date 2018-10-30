Эффект неожиданности: раскрыто содержание санкций РФ против Украины

Жителей Незалежной удивит список попавших под отечественные санкции

Санкционный бумеранг буден запущен скоро. Российские власти приготовили украинцам достаточно сюрпризов, рассказал источник в правительстве РФ.

Он отметил, что пакет ограничений затронет около 360 компаний. В санкционный список попадут более 50 физлиц. Здесь как раз для их соотечественников откроются любопытные факты. По словам осведомителя, некоторые из перечисленных лиц не прочь нажиться на противоборстве между двумя странами и народами.

"В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания опубликован", – сообщил представитель кабмина в беседе с РИА "Новости".

Новость о том, что Россия зеркально ответит Украине на санкции, появилась на прошлой неделе. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству разработать ограничительные меры.

Таким образом руководство страны дало понять, что в России больше не будут терпеть хамство Незалежной. Действия РФ – это ответ, в том числе на майское расширение санкций со стороны Украины.