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Порошенко принял Меркель в помятом костюме. LIVE

Ангела Меркель и Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
продолжениеКиев стягивает к Донбассу тяжелую артиллерию
Канцлер ФРГ приехала в Киев проконтролировать выполнение минских соглашений

Глава правительства Германии Ангела Меркель прибыла в четверг, 1 ноября, в украинскую столицу на переговры с президентом Незалежной Петром Порошенко. Стороны должны обсудить выполнение договоренностей "Минска-2" по урегулированию ситуации в Донбассе и двусторонние отношения. Как пишут местные СМИ, ожидается, что также стороны поговорят о "Северном потоке – 2" и на фоне его реализации возможность сохранения после старта проекта транзита российского газа через ГТС Украины.

16:37 Появилось забавное видео обращения фрау приветствующей украинских военнослужащих из торжественного караула. Немка обратилась к ним: ''Приветствую, воины!'' Караул ответил: "Героям слава!" Как мы помним, это вторая часть националистического лозунга украинских бандитов из запрещенной в РФ экстремистской организации УПА. В этот момент, надо полагать, где-то в Польше вскричали жалобно птицы. Будем ждать, не упал ли очередной караульный – потомок победителей фашизма – во время этой демонстрации приверженности Бандере и Шухевичу.

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16:35 Все. Брифинг закончен. Меркель и Порошенко выразили надежду, что даже после ее ухода с поста канцлера, о чем она объявила на днях, минские соглашения не потеряют своей актуальности.

16:31 Пошли вопросы от СМИ. Петра Алексеевича спросили про санкции РФ, которые сегодня объявила в адрес Киева Москва. Он опечалился, что не попал в списки, и тут же в стотысячный раз потребовал "убраться геть" из Украины и убрать "российские войска из Донбасса".

16:27 Меркель начала с обычной констатации о хороших экономических связях с Украиной. Проговорила о тяжелой ситуации в Донбассе, где до сих пор погибают люди. Да, выборы сейчас в ЛНР и ДНР невозможны. В общем и все. А нет, про санкции жеж, обязательная программа:

"Мы также проговорили о том, что санкции связаны с определенным состоянием. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить эти санкции. К сожалению, минские договоренности не соблюдаются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени отход назад. Германия также будет выступать за продление этих санкций", – сказала Меркель.

16:23 Наконец, пробежала тень улыбки у немецкой гостьи. Случилось это на высказывании хозяина встречи о возросшем числе украинцев, желающих изучать немецкий язык.

16:19 На словах благодарности канцлеру в том, что Германия принимает раненых украинских военных, Меркель глубоко вздохнула. А "шоколадный король" раз пять ввернул про фейковые выборы в Донбассе – и прошлые, и будущие.

"С госпожой канцлером выразили четкую общую позицию относительно важности освобождения украинских политических заключенных в РФ и Крыму, а также незаконно удерживаемых лиц на оккупированном Донбассе.Также осудили фейковые выборы в оккупированных Донецке и Луганске, организованные РФ", – возвестил пан Порошенко.

16:14 Начался брифинг. Петр Алексеевич выразил благодарность фрау в поддержке новой Незалежной и тут же пошел ругать Россию, ее "агрессию", "оккупацию" Крыма, Донбасса и далее обычная, глубоко укоренившаяся мантра постмайданных властей. "Через действия агрессора, его стрельбы постоянно погибают люди, в том числе гражданские", Москва не собирается мирным путем решить проблему Донбасса и постоянно срывает минские договоренности... Выражение лица у Меркель говорит об одном: Господи, как мне сохранить трубу "СП-2".

16:00 Пользователи считают, что главы государств относятся к "хромым уткам". "Дембеля...дембеля... дембеля..." – подчеркнул некто INSIDER‏. Не обошли подписчики пана Порошенко и любимую тему помятости его костюмов. "Пеця ты опять пьяный в костюме спал, носки хоть не с дырками? Украинцы скиньтесь своему презику на утюг, как всегда мятый и это не только костюм, но и рожа", – написал Олег.

15:30 Комментаторы не устают обсуждать несчастные розы. "У Владимира Владимировича Путина научился, что надо с цветами даму встречать...", – отмечает один. "Петька,ты ж женатый..)))Чужой бабе цветы..Детям мороженое..?))" – саркастически вспоминает известный киносюжет другой. Между тем, необходимо напомнить, как подаренный Путиным букет вызвал шквал негодования в немецких СМИ. Тогда журналисты почему-то жест российского лидера посчитали оскорблением и проявлением сексизма. Два мира – две судьбы, однако.


14:45 Пан Порошенко принял канцлера на пороге своей администрации с букетом белых роз и тут же выложил фотографию счастливой Меркель у себя в Twitter. Подписчики не преминули заметить, что букетик подозрительно похож на тот, который ранее в этом году ей преподнес российский президент Владимир Путин.


"Рад приветствовать на Украине Федерального канцлера Федеративной Республики Германия госпожу Ангелу Меркель", – написал Петр Алексеевич.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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