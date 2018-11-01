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Вооруженные силы Украины (ВСУ) доставили в Донбасс тяжелую артиллерию. Об этом сообщил в четверг, 1 ноября, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"На железнодорожную станцию населенного пункта Рубежное прибыл очередной эшелон с вооружением и военной техникой в составе 18 единиц 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б", 5 единиц БРДМ-2 и 12 единиц автомобильной техники типа ЗИЛ и "Урал", – приводит Луганский информационный центр заявление подполковника.
Эти действия Киева нарушают минские договоренности, подписанные в 2015 г. главами "нормандской четверки" – России, Германии, Франции и Украины. Среди согласованных мер, в частности, оговаривалось прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
Последние события в очередной раз указывают на то, что украинское руководство отказывается искать мирное решение конфликта в Донбассе, пишет "Царьград".
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