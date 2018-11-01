Украинские вожди настаивают, чтобы Берлин тщательнее изучил претензии Незалежной

Тема строительства газопровода "Северный поток – 2", конечно, была обозначена в перечне заявленных в рабочем визите канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев. На коротком совместном брифинге немецкой гостьи с президентом Украины Петром Порошенко никто из журналистов почему-то не стал спрашивать их о столь волнующем постмайданные власти проекте. Однако "СП-2" обозначился на другой встрече главы германского правительства – со спикером Верховной рады Андреем Парубием.

Здесь фрау Меркель отчетливо дала понять Киеву, что Берлин имеет свою точку зрения на реализацию газопровода, не настолько критичную. Но готов поддержать и сохранение дееспособности ГТС Незалежной.

"Нам известно, что Украина отклоняет этот проект ("Северный поток – 2"). Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль. Я думаю, эти переговоры ведутся с Россией, речь идет о создании транзитного договора. Хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", – цитирует "112" Меркель.

Также она напомнила киевским руководителям, что помимо "СП-2" еще реализуется турецкий газопровод.

"То есть газовые потоки расширяются со стороны России в ЕС, но это не значит, что мы хотим бросить транзитную роль Украины. Думаю, доходы от транзита газа важны для бюджета Украины", – отметила канцлер.

Тут свои три копейки вставил пан Парубий, призвавший фрау Меркель тщательнее ознакомиться с аргументами Киева, выступающего против строительства российской трубы. То есть депутат серьезно полагает, судя по всему, что в Германии или плохо читают, или неважно считают. Ну разве что им предоставили "аргументацию" исключительно на мове.

"Строительство "Северного потока – 2" может внести разбалансирование и риск для безопасности не только Украины, но всего европейского пространства. Я бы просил, чтобы более детально изучить аргументы украинской стороны", – подчеркнул спикер, в очередной раз пытаясь напугать Москвой доверчивых европейцев.

Напомним, президент РФ Владимир Путин уже не раз высказывался на предмет сохранения украинского транзита. По его словам, он будет функционировать при условии соответствия российским экономическим требованиям "во всех смыслах этого слова". Причем это он говорил, даже встречаясь с Меркель в августе нынешнего года.

