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В Германии указали на главную проблему "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Jorg Carstensen
Скупых немцев беспокоит финансовый вопрос

Реализация любого начинания упирается в деньги. Так, болевой точкой топливной магистрали, впрочем, как и множества других проектов, является финансовая составляющая.

К такому выводу пришел председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле. Свое заявление он сделал на встрече представителей деловых кругов ФРГ с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Самые основные проблемы мы сейчас видим в сфере финансирования проектов", – цитирует его РИА "Новости".

Между тем, подчеркнул немецкий чиновник, в ФРГ верят в реализацию "Северного потока – 2", надеются, что строительству газопровода ничто не помешает, и ждут, что готов он будет к сроку.  

По словам Бюхеле, немцы вот-вот откажутся от мирного атома и других источников энергии, поэтому они так радеют за "СП-2".

"Нам необходим дополнительный природный газ, который поставляется через Украину, чтобы реализовать наши климатические цели и обеспечить Европу конкурентоспособным чистым топливом", – пояснил он.

Позицию Германии прокомментировал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Он заметил в словах Бюхеле "позитивный сигнал" на фоне международного протеста, который устроили США, ряд стран Евросоюза и Украина.

По мнению эксперта, воплощение проекта в жизнь выведет Германию на энергетическую сцену и превратит европейское государство в главного энергетического партнера РФ. Вот уже и в Европе замолкают русофобские разговоры.

"Многие европейские страны, несмотря на то что вынуждены проводить строго антироссийскую евроатлантическую позицию, все равно задумываются о своей экономике и национальных интересах и готовы действовать не по указке, а наоборот, в противоречиях с Соединенными Штатами", – передает слова Данюка RT.

Фото: gazprom.ru

Топливная магистраль, состоящая из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, трубопровод также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство.

Общая стоимость "Северного потока – 2" оценивается в €10 миллиардов. Введение в строй запланировано на конец 2019 года. Против газопровода выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. Известно, что у американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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