Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

От слов к делу: Украина пустила в ход запасной план по "Северному потоку - 2"

Фото: Global Look Press/via globallookpress.com/Nord Stream AG
продолжениеНезалежная просчиталась с запасным планом по "Северному потоку - 2"
Киев расписался в своем поражении Москве и решился пойти ва-банк

Незалежная в лице компании "Нафтогаз" начала новую судебную тяжбу с Россией из-за строительства второй нити газопровода и требует возместить убытки. Об этом рассказал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он признал поражение Киева в попытке остановить реализацию проекта "Северный поток – 2" и добавил, что в этом виноваты власти и бизнес Германии, которые поддерживали строительство газопровода. Также он отметил, что "Северный поток – 2" полностью лишит Украину газового транзита. Поэтому Украина обратилась в Арбитражный суд с требованием возместить ущерб.

"Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять – это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года", – сказал он в эфире канала ZIK.

Киев рассматривал судебный иск к Москве как "резервный" план, до последнего надеясь сохранить транзит, подчернкул представитель "Нафтогаза".

Особые надежды в вопросе "Северного потока – 2" украинцы возлагали на канцлера Германии Ангелу Меркель, которая вроде бы обещала им сохранить транзит. Однако, капризная Витренко, о подобных гарантиях немецкого канцлера он ничего не знает.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Жених стирает следы мертвой Юлии Скрипаль

Бывший бойфренд выкинул ее из своей жизни

Не лезь в чужой монастырь: Москва осадила Лукашенко из-за Донбасса

В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей