Киев расписался в своем поражении Москве и решился пойти ва-банк

Незалежная в лице компании "Нафтогаз" начала новую судебную тяжбу с Россией из-за строительства второй нити газопровода и требует возместить убытки. Об этом рассказал главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он признал поражение Киева в попытке остановить реализацию проекта "Северный поток – 2" и добавил, что в этом виноваты власти и бизнес Германии, которые поддерживали строительство газопровода. Также он отметил, что "Северный поток – 2" полностью лишит Украину газового транзита. Поэтому Украина обратилась в Арбитражный суд с требованием возместить ущерб.

"Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять – это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года", – сказал он в эфире канала ZIK.

Киев рассматривал судебный иск к Москве как "резервный" план, до последнего надеясь сохранить транзит, подчернкул представитель "Нафтогаза".

Особые надежды в вопросе "Северного потока – 2" украинцы возлагали на канцлера Германии Ангелу Меркель, которая вроде бы обещала им сохранить транзит. Однако, капризная Витренко, о подобных гарантиях немецкого канцлера он ничего не знает.