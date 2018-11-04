Судебные разбирательства отвлекут Киев от решения главной проблемы

Украинские власти должны думать о том, что делать после прекращения газового транзита, которое произойдет после запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич.

Он считает, что итоги войны "Нафтогаза" и "Газпрома"в Арбитражном суде предугадать сложно. Иск компании к российской стороне на 12 млрд долларов в качестве компенсации за потерю транзита могут и не удовлетворить. Зато очевидно другое – в 2019 году вместе с началом поставок газа по "Северному потоку – 2" истекает транзитный контракт между странами.

"Поэтому такой план – это громкое название, на самом деле это просто попытка судиться с "Газпромом" дальше. Вместо того чтобы каким-то образом реалистично готовить план в отношении ожидаемого падения транзита, а это и должен быть "План Б", Нафтогаз занимается скорее пропагандой и пытается опять судиться с Газпромом", – цитирует Марунича РИА "Новости".

С ним согласен замгендиректора российского Института национальной энергетики Александр Фролов. На его взгляд, на Украине сейчас должны искать варианты поддержания работоспособности ГТС, а не трясти с России денег.

"Они физически не смогут обеспечить газоснабжение населения, а говорят о деньгах. У этих людей с головой что-то не в порядке", – сказал Фролов РИА "Новости".

Он считает, что план "Б" Киева по "Северному потоку – 2" не более чем "игра на публику", а иск к российской стороне "откровенно комичным".