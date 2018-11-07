Немцам остается только на словах подбадривать Незалежную

ФРГ расставила свои приоритеты – трубопровод через Балтийское море все-таки важнее интересов Киева. Своим мнением по этому вопросу поделился немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на одиннадцатой российско-германской сырьевой конференции.

"Мы считаем правильным и необходимым реализовать "Северный поток – 2", но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы", – приводит РИА "Новости" заявление Альтмайера.

При этом министр не стал вдаваться в подробности плана спасения украинского транзита (скорее всего, у Берлина его просто нет). Хотя всем уже понятно, что если "Северный поток – 2" будет запущен, то Украина лишится транзита. Очевидно, что для Берлина строительство газопровода является приоритетной задачей.

Новый трубопровод будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, он протянется от российского побережья через Балтийское море до Германии. Киев резко выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита российского газа. "Северный поток – 2" также вызывает недовольство США, которые собираются экспортировать свой СПГ в Европу. Вашингтон неоднократно заявлял о готовности ввести финансовые ограничения против европейских компаний, которые участвуют в российских проектах. Латвия, Литва и Польша считают новый трубопровод политическим проектом и не раз заявляли о своем неодобрении.

В настоящее время Москва, Киев и Еврокомиссия продолжают переговоры по транзиту российского газа в Европу через Украину после 2019 г. – именно тогда заканчивается действующий контракт.