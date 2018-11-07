Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Северный поток-2" подвинул Украину в списке приоритетов Германии

Фото: www.globallookpress.com
Немцам остается только на словах подбадривать Незалежную

ФРГ расставила свои приоритеты – трубопровод через Балтийское море все-таки важнее интересов Киева. Своим мнением по этому вопросу поделился немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на одиннадцатой российско-германской сырьевой конференции.

"Мы считаем правильным и необходимым реализовать "Северный поток – 2", но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы", – приводит РИА "Новости" заявление Альтмайера. 

По теме

При этом министр не стал вдаваться в подробности плана спасения украинского транзита (скорее всего, у Берлина его просто нет). Хотя всем уже понятно, что если "Северный поток – 2" будет запущен, то Украина лишится транзита. Очевидно, что для Берлина строительство газопровода является приоритетной задачей.

Новый трубопровод будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, он протянется от российского побережья через Балтийское море до Германии. Киев резко выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита российского газа. "Северный поток – 2" также вызывает недовольство США, которые собираются экспортировать свой СПГ в Европу. Вашингтон неоднократно заявлял о готовности ввести финансовые ограничения против европейских компаний, которые участвуют в российских проектах. Латвия, Литва и Польша считают новый трубопровод политическим проектом и не раз заявляли о своем неодобрении.

В настоящее время Москва, Киев и Еврокомиссия продолжают переговоры по транзиту российского газа в Европу через Украину после 2019 г. – именно тогда заканчивается действующий контракт.
Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Китай задумал захват безлюдной Сибири

Российская территория представляет для Поднебесной непреодолимый соблазн

Лезут из всех щелей: украинцы перебегают в Крым

Еще одного несчастного задержали за попытку незаконно перейти границу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей