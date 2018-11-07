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Планы строительства "Северного потока – 2" изменились

www.globallookpress.com
Вмешались непредвиденные обстоятельства

Штормы на Балтийском море и наступление холодов – главные "виновники" изменения планов по укладке трубопровода "Северного потока – 2". 

В остальном реализация проекта идет вполне хорошими темпами. Так прокомментировал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявление технического директора Nord Stream 2 AG Сергея Сердюкова о том, что сроки строительства морской части "СП-2" в России будут скорректированы с учетом погодных условий и сезонных разрешений.

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"Это очевидная вещь, вы не можете предугадать, когда случится шторм, предвидеть погоду, тем более на море. Сейчас в связи с наступлением холодов ситуация там может меняться достаточно резко. Трубоукладчику требуется определенное позиционирование, точность укладки. Стабильность у них, конечно, высокая, но до штормов определенного балла", – цитирует эксперта RT.

Он отметил, что от погоды зависят и доставляющие к стройке трубы суда. Они в случае штормового предупреждения не смогут выходить в море. При этом, подчеркнул Фролов, у "Газпрома" и его зарубежных партнеров есть опыт укладки трубопровода в морских глубинах. Эксперт добавил: "Проект реализуется с хорошим темпом".

Ранее сегодня Сердюков сообщил, что на Балтике сейчас ждут большого трубоукладочного судна, которое в настоящее время задействовано на "Турецком потоке". Когда оно прибудет к месту укладки "СП-2", будут скорректированы работы в Балтийском море "с учетом погоды, с учетом сезонных разрешений", пишет РИА "Новости".

По его мнению, задача состоит "не в том, чтобы выполнить какой-то пункт плана, а в полной реализации проекта в срок".

Елена УСОВА
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