Украина онемела после стремительного визита в столицу Незалежной канцлера ФРГ

Приезд главы германского правительства Ангелы Меркель накануне в Киев на пару часов принес украинским властям нулевой результат, а ее отношение к реализации газопровода "Северный поток – 2" вообще выглядело простой отповедью – "мы вас не забудем". Так прокомментировал визит фрау канцлерши директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

По его словам, ни один местный чиновник во время встречи с Меркель толком не высказал свои претензии по "СП-2", строительство которого страстно призывают мир остановить постмайданные деятели. Что-то там несуразное пролепетал спикер Верховной рады Андрей Парубий, попросив Берлин тщательнее изучить претензии Киева к проекту. Однако фрау Меркель дала понять своим визави – у немцев не так критично смотрят на российскую трубу.

"Никто не сказал ей прямо, что Украина рассматривает "Северный поток – 2" как политический проект. Проблема озвучена не была. Соответственно, Меркель соблюла политес и сказала общие фразы в духе "да, мы вас не забудем"", – сказал "ПолитНавигатору" эксперт.

Он считает, что украинские политики только обещают остановить строительство, однако когда дело "доходит до конкретики, то никто из них не может повторить те аргументы, которые используются здесь, внутри Украины, для украинских граждан".

Поэтому и получают в итоге нулевой результат.

Землянский уверен, что киевские власти давно поняли, что "СП-2" будет реализован, и им нужно уже сейчас думать, как страна дальше будет жить со своим ГТС, и прежде всего, необходимо определиться, какой объем транзита может быть сохранен.

"Вместо того, чтобы заниматься обвинениями Германии, нужно было задавать предметные вопросы об объеме и включаться в процесс подписания нового транзитного договора. Нужно было хотя бы определить предварительную дату, к которой должен быть решен вопрос транзита. Вот это было бы конструктивно... Если судить по сообщениям СМИ, то никакой конкретики", – резюмировал Землянский.

И правда, почти все местные средства массовой информации дежурно отписались в стиле новостных лент, и толком никто не удосужился задаться вопросом: а что именно Киев в качестве контраргументов преподнес немецкой гостье, кроме обычной мантры про политический ресурс Кремля в виде новой трубы, чтобы поставить на колени Незалежную.

А фрау Меркель, аки вихрь, промчалась вчера по украинской столице, успев феерически вляпаться в бандеровский клич, накрывший ее почетным караулом, аки нового гауляйтера Украины.

