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РПЦ обеспокоена состоянием здоровья епископа Константинополя

Иов (Геча). Фото: wikipedia.org
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Москва отреагировала на заявление из Стамбула об "отмене" УПЦ МП

В РПЦ подозревают, что архиепископ Константинопольской православной церкви Иов испытывает проблемы с душевным и духовным здоровьем. К такому выводу в Московском патриархате пришли после того, как ознакомились с его интервью, в котором стамбульский представитель сообщил, что после решения о начале предоставления автокефалии неканоническим структурам в Киеве якобы Украинской православной церкви более не существует.

"Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", – написал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков на своей странице в Facebook.

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В свою очередь протоиерей и настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ Владимир Вигилянский считает, что беспокоиться о здоровье Иова должен глава Константинопольского патриархата.

"Тревожность" заявления архиепископа заключается в том, что он считает, что никаких экзархатов в зарубежных странах быть не может. Но тогда Фанару нужно убираться из Греции, Европы и США, оставаясь в Турции со своими 3-4 десятками храмами. Именно Патр. Варфоломей должен вызывать псих. помощь для своего архиепископа или направлять его на первый курс семинарии", – ответил он на пост Волкова.

Ранее в пятницу, 2 ноября, представитель Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмисский Иов заявил в интервью украинскому бюро ВВC, что "с канонической точки зрения" сейчас Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не существует, а архиереи на Украине де-факто являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директивы Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего служения.

Более того, Иов даже грозил пальцем РПЦ, если она продолжит противиться автокефалии украинским раскольникам. Он снова погрузился в позднее Средневековье. Архиепископ напомнил, что патриарший статус был дан Первопрестольной в XVI в. Вселенским патриархом Иеремией ІІ.

"В этом документе ясно сказано, что московскому архиерею дается право называть себя патриархом при том, что он должен признавать Константинопольского патриарха как своего главу", – заметил этнический украинец, родившийся в канадском Монреале. Архиепископ предложил РПЦ отречься от своей автокефалии и призвал нашу церковь к разуму.

Также он отринул слухи о меркантильном интересе Константинополя, подчеркнув, что, решая украинский вопрос, Вселенский патриархат "ничего не приобретает".

"Если бы Вселенский патриархат хотел что-то получить, он мог бы просто возродить свою митрополию, которая существовала в Киеве до конца XVII века. Но Константинополь этого не желает. Константинополь желает подарить Украине автокефалию, чтобы на Украине была своя церковь", – утверждает архиепископ.

Правда, он забыл очертить границы паствы той средневековой митрополии. Но это же мелочи, никакого меркантильного интереса. И да, будущую церковь Константинополь планирует назвать "Православная церковь на Украине".

Между тем, пока уроженцы Канады вещают, как жить и где молиться коренным украинцам, в четверг, 1 ноября, Харьковская епархия Украинской православной церкви засвидетельствовала верность православной церкви Московского патриархата и его предстоятелю Онуфрию.

В этот же день стало известно, что православная община во Флоренции, находившаяся в юрисдикции Константинопольского патриархата, перешла в Русскую православную церковь за границей из-за несогласия с действиями Константинополя на Украине.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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