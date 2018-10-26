У церкви Московского патриархата на Украине отберут название

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На территории Незалежной будет действовать единая Украинская православная церковь. Так лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет хочет назвать свои владения после предоставления Константинополем автокефалии. Соответствующая инициатива уже поступила в парламент.
"Мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется "Украинская православная церковь", носила свое правдивое название – "Русская православная церковь в Украине", – приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря УПЦ КП Евстратия Зори.
При этом за церковью Киевского патриархата просят закрепить официальное название "Украинская православная церковь", уточнили в УПК КП. Там отметили, что вопрос о принадлежности храмов будет решаться путем голосования среди верующих.
В октябре Константинопольский патриархат согласился предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине, но с условием, что томос будет выдан объединенной православной церкви на Украине.
Каноническая УПЦ Московского патриархата отказалась в этом участвовать и не согласилась с отменой анафемы, наложенной ранее на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, главу раскольнической Украинской автокефальной православной церкви Макария и ряд других религиозных деятелей Незалежной.
В результате РПЦ и Русская зарубежная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинополем.
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