У церкви Московского патриархата на Украине отберут название

На переименовании настаивает раскольник Филарет

На территории Незалежной будет действовать единая Украинская православная церковь. Так лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет хочет назвать свои владения после предоставления Константинополем автокефалии. Соответствующая инициатива уже поступила в парламент.

"Мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется "Украинская православная церковь", носила свое правдивое название – "Русская православная церковь в Украине", – приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря УПЦ КП Евстратия Зори.

При этом за церковью Киевского патриархата просят закрепить официальное название "Украинская православная церковь", уточнили в УПК КП. Там отметили, что вопрос о принадлежности храмов будет решаться путем голосования среди верующих.

В октябре Константинопольский патриархат согласился предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине, но с условием, что томос будет выдан объединенной православной церкви на Украине.

Каноническая УПЦ Московского патриархата отказалась в этом участвовать и не согласилась с отменой анафемы, наложенной ранее на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета, главу раскольнической Украинской автокефальной православной церкви Макария и ряд других религиозных деятелей Незалежной.

В результате РПЦ и Русская зарубежная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинополем.