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РПЦЗ разрывает отношения с Константинополем

Объявлено о прекращении евхаристического общения между этими церквями

Архиерейский синод Русской православной зарубежной церкви признал невозможность евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне. Об этом говорится на сайте РПЦЗ.

В сообщении из Нью-Йорка отмечается справедливость принятого 15 октября Священным синодом РПЦ решения о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

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"Незаконные действия Константинопольской церкви никак не могут быть оправданы канонически и представляют собой тягчайшую и опасную несправедливость по отношению к традициям Православия, возмутительное пренебрежение и равнодушие к духовному благу паствы Христовой", – указали в РПЦЗ.

В заявлении отмечается, что данная мера будет действовать до тех пор, пока "эта древняя и некогда славная Церковь-Сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого Православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти – Ей, будто бы, принадлежащих, – не возвратится к Православной вере и не прекратит свои беззакония".

Ранее Синод Константинопольского патриархата принял решение о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Вселенского патриархата, а также снял анафему с глав раскольнических церквей, действующих на Украине.

Николай ВИКТОРОВ
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