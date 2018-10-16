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РПЦ откажется от служения в Храме гроба Господня

Фото: GLOBAL LOOK press
В православном мире назревает раскол

Если Иерусалимский патриархат встанет на сторону Вселенского, поддержав решение о самостоятельности украинской церкви, то с ним будет разговор короткий, заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон. В РПЦ готовятся к крайним мерам, вплоть до прекращения служб в Храме гроба Господня.

"Это будет продолжение скандала", – цитирует священнослужителя РИА "Новости".

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Лояльность Иерусалима отразится на прихожанах русского православия, которые не смогут причащаться и служить в храмах Святой земли. Впрочем, пока в Иерусалиме отмалчиваются относительно разногласий, возникших между РПЦ и Константинополем.

Напомним, накануне Священный Синод РПЦ объявил о прекращении всяких отношений с Вселенским патриархатом. Как отмечалось, это решение далось нелегко.

Такая мера избрана нашей церковью в ответ на предоставление автокефалии Украинской православной церкви и легитимизации украинских "раскольников". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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