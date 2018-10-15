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РПЦ отреклась от Константинопольского патриархата

Фото: Оксана Манчук/БелТА/ТАСС
Синод Русской православной церкви, как и обещал, приготовил жесткий ответ

В Минске прошло заседание Синода РПЦ. Председателем впервые выступил патриарх Московского и всея Руси Кирилл.

Собравшиеся постановили: прекратить всякие отношения с Константинополем. С этого дня связь с ним разорвана, объявил прессе митрополит Волоколамский Иларион, подчеркнув, что решение далось нелегко и было вынужденным.

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"Но иного решение не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата", – цитируют священнослужителя РИА "Новости".

Прекращение отношений скажется на прихожанах Русской православной церкви. Отныне они не смогут принимать таинство причастия в храмах Константинопольского патриархата, а его священнослужители "освобождены" от совместных литургий с представителями РПЦ.

Такая мера избрана нашей церковью вответ на предоставление автокефалии Украинской православной церкви и легитимизации украинских "раскольников". Решение РПЦ не относится к разряду неожиданных. Предупреждение о "жестком и адекватном" ответе ранее озвучили в пресс-службе патриарха Кирилла. А сам он призвал всех молиться о мире и православии в соседнем государстве.


Оксана ПОДТУРКИНА
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