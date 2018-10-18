Оппозиционеры пытаются не допустить передачу Андреевской церкви Константинополю

Представители "Оппозиционного блока" в Верховной раде внесли в парламент документ об отмене передачи одного из киевских храмов Константинопольскому патриархату.

Ранее в четверг, 18 октября, украинские депутаты большинством голосов презентовали Андреевскую церковь Вселенскому Патриархату. За данное решение выступили 237 народных избранников, против высказались 30 человек. Президент страны Петр Порошенко уже поблагодарил дарителей, поддержавших его законопроект.

"С коллегами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовили и подали проект постановления Верховной рады об отмене передачи Андреевского Храма Вселенскому патриарху. Параллельно подготовили проект Постановления ВР о передачи во временное пользование Константинопольского Патриарха здание Администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года", – написал член фракции Михаил Добкин на своей странице в Facebook.

Однако этот шаг никак не помог оппозиционерам. Уже позже сегодня председатель Рады Андрей Парубий подписал закон. Документ уже передан на подпись пану Порошенко. Как сообщает телеканал "112", само строение останется в государственной собственности.

По мнению представителя Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископа Климента, принятое депутатами решение "создает целый ряд нарушений, потому что пребывание и служение в Киеве епископов другой поместной церкви без согласования с митрополитом Киевским является классическим нарушением церковных канонов и правил". Об этом он рассказал в комментарии RT.

Еще более кардинально высказался о презенте Константинополю член "Оппоблока", депутат Рады Вадим Новинский, назвавший передачу "взяткой".

"Я считаю, что Андреевская церковь принадлежит украинской церкви и украинскому народу... А это действие будет одним из способов расчета с Константинопольским патриархатом за лояльность к украинской власти и незаконное предоставление томоса об автокефалии", – оценил решение своих коллег парламентарий в эфире ТРК "Украина".

Также он прокомментировал разрыв отношений РПЦ и Константинополя, отметил, что это является "закономерной реакцией на беззаконие, которое сотворил Вселенский патриархат", поскольку своими действиями по Незалежной нарушил устои православия.

Андреевская церковь в Киеве – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построенная в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 г. на Андреевской горе. До 2015-го она находилась в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и храм начали реконструировать.

